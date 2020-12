Bases de dados de e-books (livros digitais)

Os livros digitais são recursos informacionais que vêm sendo incluídos nas bibliotecas nos últimos anos. Os principais modelos de negócios existentes são aquisição perpétua, assinatura, DDA (Demand Driven Acquisition) e STL (Short Term Loans), com possibilidade de variações de acordo com o fornecedor contratado. As restrições de acesso impostas pelos fornecedores (editores, distribuidores, agregadores, autores etc.) visam a proteção do conteúdo em relação a utilizações indevidas. O temor da pirataria resultou em apreensão e enrijecimento do mercado editorial na oferta de livros digitais para bibliotecas (Sibert, 2011, apud Serra, 2014)

“Os livros digitais têm-se mostrado como recursos de importante aplicação no ensino e devem vir a ser cada vez mais presentes nos acervos das bibliotecas”. (SERRA, 2014, p.17)

Abaixo, é possível encontrar plataformas que oferecem livros digitais (e-books) em formato aberto (open access) e restrito (via parceria com o Portal de Periódicos CAPES ou por assinatura perpétua da Biblioteca da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas):

Portal de Periódicos CAPES: Oferece livros eletrônicos nas áreas de Biológicas, Exatas, Psicologia, Saúde, Engenharias, Tecnologia, Educação e Humanidades. Opção de acesso remoto a esta base: Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp)

JSTOR: Mais de 90.000 e-books, sendo 6.000 em formato open access, nas áreas de História, Língua e Literatura, Filosofia, Ciências Políticas, Religião e Sociologia. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador)

Minha Biblioteca: Disponibiliza livros técnicos e acadêmicos, de 12 editoras e 15 selos editoriais, nas áreas de Medicina, Saúde, Exatas, Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagogia, Letras e Artes. – São 9250 licenças de acesso. A pesquisa é integrada ao catálogo online Unifesp e o acesso também se dá através do login do catálogo.

Pearson: Oferece acesso ilimitado a mais de 8.000 e-books de várias áreas do conhecimento. O acesso é realizado pelo login no catálogo online da Unifesp e a busca pode ser realizada no catálogo com a escolha do filtro “Coleção Pearson” que aparece no canto direito da tela.

ProQuest: Mais de 25.000 livros nas áreas de Negócios, Finanças, Marketing, Liderança, Economia, Psicologia e Comportamento Organizacional, Capitalismo, Política Monetária, História Econômica e Informação Tecnológica.

EEBO: Oferece milhares de e-books nas áreas de Literatura Inglesa, História, Filosofia, Linguística, Política e Religião. Opção de acesso remoto a esta base: VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador)

Slavery and Anti-Slavery: A Transnational Archive: Mais de 7.000 livros na área de História Transatlântica da Escravidão. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

The Making of the Modern World: Oferece acesso a livros raros sobre a Revolução Industrial, a expansão do comércio mundial e o desenvolvimento do capitalismo moderno entre os séculos 15 e 19. Opção de acesso remoto a esta base: VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Gale eBooks: Mais de 500 livros nas áreas de Artes, Negócios, Educação, Ciência, Direito, Medicina, História, Literatura, Estudos Culturais e Ciências Sociais. Opção de acesso remoto a esta base: VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Wiley Online Library: Mais de 22.000 livros nas áreas de Artes, Humanidades, Psicologia, Direito, Ciências Sociais, entre outras. O acesso se dá via Portal de Periódicos CAPES. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Science Direct: Oferece mais de 30.000 livros em todas as áreas do conhecimento, sendo 5.000 na área de Ciências Sociais e Humanidades, mais de 1.000 na área de Artes e Humanidades e mais de 1600 na área de Ciências Sociais. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Cambridge Books: Mais de 80 livros e 3.000 capítulos de livros nas áreas de História, Literatura, Filosofia, Sociologia, Arqueologia, Religião, Antropologia. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Cambridge Library Collection: Coleção de livros raros da Cambridge University Library e outras instituições mundialmente conhecidas. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Cambridge Handbooks in Language and Linguistics: Oferece manuais nas áreas de Língua e Linguística e no estudo de idiomas. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

DOAB – Directory of Open Access Books: O Directory of Open Access Books (DOAB) é um serviço conjunto da OAPEN, OpenEdition, CNRS e Aix-Marseille Université. Oferece mais de 29 mil livros acadêmicos revisados ​​por pares de 390 editoras. O acesso é aberto.

Free-Ebooks.net: Milhares de livros em acesso aberto nas cateogrias Ficção, Não-ficção (Educação, História, Filosofia, Política, Religião, entre outras), Acadêmicos, Manuais, Clássicos e Áudiobooks.

Knowledge Unlatched: São mais de 1700 títulos desbloqueados. Cobre as áreas de Antropologia, Estudos de Mídia, Comunicação & Cultura, Língua Inglesa & Literatura, História, Línguas e Linguística, Estudos Internacionais, Política, Sociologia. A pesquisa está integrada ao catálogo online da Unifesp e o acesso é aberto.

Ebook Collective: Oferecem acesso aberto a centenas de livros na área de Literatura Esquerdista.

MLA Bibliography: Base referencial. Oferece acesso à referência de mais de 250.000 livros nas áreas de literatura, linguagem e linguística, folclore, cinema, teoria literária e crítica, artes dramáticas, bem como os aspectos históricos da impressão e publicação. OBS: o acesso ao texto completo pode não estar disponível. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Project MUSE: Oferece acesso aberto a mais de 3.000 livros nas áreas de História, Ciências Sociais, Literatura, Educação, Filosofia, Religião, Artes, Língua, Linguística, Antropologia, Estudos de Gênero, Folclore, entre outras.

Oapen Library: Oferece acesso aberto a livros em vários idiomas e de todas as áreas do conhecimento.

OECD Library: Todos os anos, cerca de 300 novos títulos são publicados via OECD iLibrary associados aos seguintes temas: Agricultura e Alimentação, Desenvolvimento, Economia, Educação, Emprego, Energia, Meio Ambiente, Finanças e Investimento, Governança, Indústria e Serviços, Energia nuclear, Ciência e Tecnologia, Questões Sociais / Migração / Saúde, Tributação, Comércio, Transporte, Desenvolvimento Urbano, Rural e Regional. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

The Online Books Page: Milhões de livros em acesso aberto nas áreas de Filosofia, Religião, História, Antropologia, Folclore, Ciências Sociais, Ciências Políticas, Direito, Educação, Artes, Literatura, entre outras.

Oxford Reference: Promove acesso a algumas obras de referência (dicionários e enciclopédias) sobre Música. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Project Gutenberg: O Project Gutenberg é uma biblioteca com mais de 60.000 eBooks gratuitos. Escolha entre epub e eBooks Kindle gratuitos, baixe-os ou leia-os online. Você encontrará a grande literatura mundial aqui, com foco em trabalhos mais antigos para os quais os direitos autorais dos EUA expiraram.

EconPapers: Livros e capítulos de livros na área de Economia.

IDEAS: Uma compilação de sites e bases de dados em acesso aberto com livros na área de Economia.

SocINDEX with full text: Milhares de livros na área de Sociologia. Opções de acesso remoto a esta base: 1- Acesso Cafe (através de usuário e senha da Intranet Unifesp) ou 2- VPN (instale de acordo com o sistema operacional do seu computador).

Science Open: Uma plataforma de pesquisa e descoberta que oferece acesso aberto a centenas de livros.

Open Research Library: A Open Research Library (ORL) foi planejada para incluir todo o conteúdo de livros com acesso aberto em todo o mundo em uma plataforma para descoberta amigável, oferecendo uma experiência perfeita de navegação em mais de 20.000 livros. Há conteúdos nas áreas de: Arte, Arquitetura, Design, Educação,Estudos de Língua Estrangeiras, História, Literatura, Crítica Literária, Música, Filosofia, Fotografia, Poesia, Ciências Políticas, Religião, Ciências Sociais, entre outras.

Open Humanities Press: Livros de acesso aberto nas áreas de Teoria Crítica e Cultural.

Editora FGV: Disponibiliza alguns livros, em acesso aberto, nas áreas de Administração, Administração pública, Antropologia, Arquivologia, Arte e Biografia, Ciência política, Comunicação e Educação, Contabilidade e Finanças, Direito, Economia, Filosofia, Gestão de pessoas, História, Marketing, Matemática, Relações internacionais, Responsabilidade social e ambiental e Sociologia.

Editora UFSC: Disponibiliza alguns livros, em acesso aberto, em diversas áreas do conhecimento.

Editoras universitárias brasileiras: Planilha com os e-books de acesso aberto publicados por editoras universitárias brasileiras em todas as áreas do conhecimento. A planilha está organizada por área do conhecimento e em constante atualização.

Livraria do Senado: E-books gratuitos nas áreas de Direito, História, Filosofia.

Portal Domínio Público: Obras que se encontram em domínio público ou que contam com a devida licença por parte dos titulares dos direitos autorais.

Portal de Livros Abertos da USP: Livros digitais acadêmicos e científicos produzidos pela Universidade de São Paulo.

Porto Livre Fiocruz: Livros, em acesso aberto, nas áreas de Comunicação, Saúde Coletiva, Tecnologia da Informação e Comunicação, Educação, Informação e Comunicação em Saúde, Ciência da Informação, Direito, Biblioteconomia, Política Pública e Ciência da Computação.

Portcom: Abarca publicações na área de Ciências da Comunicação.

Scielo Livros: Livros em acesso aberto, em várias áreas do conhecimento, editados, prioritariamente, por instituições acadêmicas.

Page by page: Disponibiliza livros em domínio público, cuja leitura digital é facilitada por meio de ferramentas como marcadores de páginas.

Classic Book: Oferece livros clássicos de varidos gêneros literários: romances, ficções históricas, literatura infantil, história, suspense, ficção científica.

Read Print: Milhares de livros de ficção, não-ficção, ensaios, contos, poesias, entre outros.

Planet Ebook: Livros de literatura clássica em domínio público.

Bibliomania: Textos clássicos e religiosos, biografias, dicionários, guias de estudo, dentre outros materiais.

Literature.org: Clássicos da literatura inglesa em domínio público.

Bartleby: Oferece acesso a clássicos da ficção.

Fiction.us: Contos, livros infantis de imagens, poesia, best-sellers de 1895 a 1929, vencedores de prêmios de literatura variados, entre outros.

Classic Literature: Clássicos da literatura, biografias de autores, livros infantis de imagens.

TextBook Revolution: Livros didáticos, recursos e materiais educacionais.

Wiki Books: Milhares de livros didáticos que todos podem editar.

Online Science and Math Textbooks: Livros didáticos nas áreas de Ciências e Matemática.

Ideology.us: Ebooks na área de Filosofia, Sociologia, Psicologia, Política e Educação.

International Children’s Digital Library: Biblioteca digital de livros infantis de todo o mundo.

Portal de Livros Abertos da USP: mais de 360 obras que podem ser baixadas na íntegra e que cobrem assuntos como engenharia, saúde, arquitetura, educação, turismo, além de coleções temáticas. O Portal reúne livros digitais acadêmicos e científicos publicados por autores vinculados à USP.

OpenEditionPress: desenvolve coleções de ciências humanas e sociais sobre os seguintes temas: Digital e sociedades, Ciências humanas e sociais em tempos de globalização, Ciências e sociedades, Humanidades digitais, Métodos das ciências humanas e sociais.

Librairie Saphira: Oferece e-books do Institut de recherche pour le développement (IRD, um instituto público) e OpenEdition Press. Os temas dos e-books são: Arqueologia, sociologia, literatura, ecologia.

SERRA, Liliana Giusti. Política para a gestão de livros digitais: a formação do bibliotecário e dos usuários. Brazilian Journal of Information Science: Research Trends, Marília, v. 8, n. 1, p. 1-18, 2014. Disponível em: http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/bjis/article/view/4253/3092. Acesso em: 26 ago. 2020